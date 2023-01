Militarizan la comuna 13 luego de que quemaran un bus en el barrio Calasanz

El automotor resultó envuelto en llamas cuando circulaba por el occidente de Medellín, cerca de la zona en disputa entre los combos El Coco y La Agonía.

Según Federico Gutiérrez, el hecho fue perpetrado al menos por cuatro hombres que iban en moto y dijo que tiene relación con esos enfrentamientos.

Para el mandatario local, que ha sido criticado por su ausencia durante los hechos de violencia ocurridos en los días recientes en la comuna 7 (Robledo) y la comuna 13 (San Javier), "estos tipos no son más que unos cobardes porque atentan contra una población civil, que lo que hace es trabajar y llevarle sustento a su familia".

Gutiérrez se encontraba fuera de Colombia y al arribar esta tarde de jueves a Medellín relató cómo ocurrió el atentado contra el bus de servicio público, que fue incinerado cerca del mediodía en la carrera 82 con calle 50 (Colombia) en el barrio Calasanz.

"Llegan dos personas en una moto, y posiblemente otros dos por la parte de atrás, se le acercan al conductor, le piden que abra las puertas y apenas cuando la gente está descendiendo del bus le prenden fuego. Es un acto de terrorismo. A estos tipos los vamos a encontrar y van a ser judicializados por terrorismo y tentativa de homicidio, este caso no es aislado de lo que está pasando en la comuna 13 y en Robledo", aseguró Gutiérrez.

Su versión concuerda con la brindada por los testigos a la Policía.

Esa ruta de buses cubre el territorio que se disputan las bandas de El Coco y La Agonía desde que fue capturado alias 'Sombra' y que tiene en incertidumbre y bajo el terror a habitantes de la comuna 13 San Javier, en el occidente de la capital antioqueña.

El Alcalde además hizo una grave denuncia: "Las organizaciones criminales han dado la instrucción, y así está por medio de interceptaciones que tienen la Policía y Fiscalía, de generar terror, justamente para tratar de impedir que continuemos la ofensiva contra las restructuras criminales".

El funcionario se refiere a una serie de capturas de cabecillas de bandas delincuenciales como 'Sombra', 'Mario Chiquito', 'Camilo El Grande' y 'Tom', entre otros que habrían incomodado a los jefes de las estructuras armadas.

"No vamos a parar, más duro les vamos a caer", sentenció el mandatario local quien pidió a la ciudadanía no circular información falsa que es enviada por aplicaciones móviles para generar zozobra.

"Son algunos panfletos de hace meses en otras zonas del país", dijo.

Luego de la rueda de prensa ofrecida para explicar lo sucedido con el bus de Circular Coonatra, Gutiérrez se marchó hacia la comuna 13 "para acomparñar a las comunidades".



Estamos en la comuna 13 acompañando a nuestra gente. Esta lucha ética es de todos: la única manera de que le ganemos a la ilegalidad es si estamos unidos. https://t.co/N5dlyOUMFh — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 26, 2018