Mindefensa ordena seguridad para Pascual Gaviria tras amenazas de muerte

A través de las redes sociales, el escritor y periodista paisa Pascual Gaviria agradeció la solidaridad de la gente que ha alzado su voz de protesta en contra de las amenazas que contra él cayeron, y que denunció a través de su columna en El Espectador.

Es difícil dimensionar el verdadero poder de la solidaridad frente los violentos. Pero hoy lo aprecio como nunca. Gracias. — Pascual Gaviria (@rabodeajip) October 8, 2015

Muchas gracias por los mensajes y el apoyo desde diversas orillas. Estoy tranquilo. Esta sociedad es mucho más que los violentos. — Pascual Gaviria (@rabodeajip) October 8, 2015

Advertisement

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó su apoyo al periodista y ordenó a la Policía Metropolitana actuar y capturar a los responsables de estas amenazas. “He dado todas las instrucciones a la Policía Nacional y la Unidad de Protección para cuando Pascual Gaviria cuando regrese al país, reciba toda la protección en su derecho a la vida, a la libertad de movimiento y sobre todo, en su derecho a ejercer libremente su capacidad como periodista y la libertad de expresión”, sostuvo.

Pascual Gaviria escribió en su columna: “Esta vez llegó como un mensaje taimado, anónimo, cobarde como acostumbran los asesinos en este país de terrores íntimos y públicos. Me lo contó un amigo por teléfono, sin rodeos, con el desparpajo y la franqueza de las conversaciones de todos los días. No puedo negar que me recorrió un escalofrío que no conocía. Un temor seco ante el que no quedan muchas respuestas”.

Por seguridad personal no subestimar a los violentos. Por seguridad social no sobrestimar su poder. Son mucho menos de lo que creen. — Pascual Gaviria (@rabodeajip) October 8, 2015

Uno de los últimos temas que Pascual Gaviria tocó fue el de, según él, las dudosas intenciones del aspirante a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, candidato que hace unos días perdió una tutela que interpuso contra Gaviria por una de sus columnas.