Mindefensa también ratifica que en Medellín hay casas de pique

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ordenó a la Policía investigar y desmantelar las bandas de las denominadas casas de piques.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Medicina Legal, 24 personas, el 80% de ellas de sexo masculino, han sido encontradas muertas y desmembradas en Medellín durante este año, cifra alarmante para las instituciones que ven con preocupación la existencia de las denominadas casas de pique o del terror en la capital de Antioquia. (Vea también Van 24 desmembramientos en Medellín en los que va del año: Medicina Legal )

“Le di instrucciones a la Policía tanto nacional como local, para tratar de prevenir las últimas y escabrosas noticias de que sobre cuerpos de víctimas asesinadas se está haciendo un exceso de terror y de inexplicable crueldad de desmembración, independientemente de las causas y de que si aquí hay o no casas de pique”.

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Medellín, no sólo denunciaron la existencia de la casas de pique, también se atreven a dar su ubicación en la ciudad y demás municipios del Valle de Aburrá.

Luis Fernando Quijano, experto en seguridad urbana: “tenemos en Aranjuez la llamada Ratonera, está la de la parte alta de la Comuna 16, está la de la zona del sector del Cafetal en Comuna 8, hay dos o tres identificadas en Comuna 10, una en El Chagualo, una en La Paz y hay una en el sector de Barrio Triste, hay otras en Bello y también en Envigado”.

A través de fotografías como una donde aparece un colchón con manchas de sangre, las organizaciones de Derechos Humanos aseguran que en Medellín hay lugares donde verdugos no sólo asesinan sino que también torturan a sus víctimas. En el último mes cuatro cadáveres fueron hallados desmembrados.