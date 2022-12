Ministra de educación rechaza ataque del Eln cerca de escuela rural en Antioquia

Tras conocerse las imágenes de un grupo de niños y sus profesores que se resguardan en sus salones de clase de un enfrentamiento a bala entre el Ejército Nacional y la guerrilla del Eln, las autoridades condenaron el hecho. Además, tomaron medidas. Ya retornó la normalidad a la escuela. (Ver también: Terror en escuela de Antioquia por enfrentamientos entre Ejército y ELN).

“Nuestros niños NO pueden seguir siendo víctimas de la guerra. Total rechazo a actos criminales del Eln en Antioquia”, escribió el domingo en su cuenta de Twitter la ministra de Educación, Gina Parody. Y en otro mensaje, escrito minutos después, agregó: “Los colegios son espacios de paz. Rechazamos los actos del Eln que pusieron en riesgo la vida de nuestros niños”.

En ese mismo sentido se pronunció el coronel Gabriel Marín, jefe de Estado Mayor de la Séptima División del Ejército Nacional, que es el encargado de la seguridad en esa zona de Antioquia.

“El Ejército Nacional condena esta nueva violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de la organización terrorista Ejército de Liberación Nacional, la cual insiste en atentar contra la población civil y en este caso un grupo de niños que se encontraban en sus actividades de educación”, dijo el oficial.

El fuego cruzado se presentó a menos de 300 metros de la escuela donde los menores recibían clase. La zona fue militarizada, y de acuerdo con la Gobernación de Antioquia, los niños recibieron clase hoy normalmente.

“Hemos tenido constante diálogo con el alcalde (de Valdivia) y la secretaría de educación. Nos confirman que hoy los niños fueron a clase normalmente”, dijo Néstor David Restrepo, secretario de Educación de Antioquia.

Y explicó que “lógicamente algunos no fueron enviados por sus papás porque continúa el temor, No obstante, los cinco profesores del colegio están allá haciendo sus labores”.

Y en un reciente mensaje en su cuenta de Twitter, la ministra Parody se volvió a pronunciar.

Lo que sucedió en Valdivia es aterrador. Por favor Eln den un paso hacia la paz, y no metan a nuestros niños en la guerra. — Gina Parody (@ginaparody) February 14, 2016



Mientras tanto, para garantizar la seguridad de los niños y de la población civil de Valdivia, las autoridades vigilan la troncal a la Costa Atlántica, para impedir acciones violentas del Eln durante la conmemoración de los 50 años de la muerte del cura guerrillero Camilo Torres.