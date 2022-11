Minminas advirtió que aún no recibe los planes de riesgo para encendido de turbinas de Hidroituango

En la Comisión Quinta del Senado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, advirtió que todavía no ha recibido por parte de EPM los planes de riesgo para el encendido de las dos primeras turbinas de Hidroituango .

“La remisión de la totalidad de documentos y estudios de riesgo, esta misma solicitud la he reiterado yo personalmente en cada uno de los PMU (puesto de mando unificado) en los que he participado. Sin embargo, a la fecha no hemos tenido todavía acceso a esa información y es importante decirlo toda vez que la preocupación que tiene la ciudadanía pasa también por la necesidad de acceder de manera transparente a esa información”, dijo.

Este jueves, 17 de noviembre de 2022, habrá reuniones entre todos los comités municipales del riesgo de las poblaciones aguas debajo de Hidroituango y una visita al proyecto de generación de energía para aclarar todos los detalles de lo que se tiene qué hacer en el plan de riesgo por el encendido de las turbinas.