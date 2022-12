“Mirando abajo estamos yendo para arriba”: repase las curiosas frases del nuevo timonel de Nacional

Se trata del español Juan Manuel Lillo, recordado en el mundo del fútbol por ser un estratega que ha sabido añadirle algo de filosofía a su carrera como director técnico.

El reto es grande, quizá uno de los más importantes en la carrera del nuevo D.T. de Atlético Nacional, el reciente campeón del fútbol colombiano.

Fueron muchos los comentarios que surgieron tras la salida de Reinaldo Rueda, entre ellos una supuesta molestia que hubo por parte de la hinchada con el exjugador e ídolo ‘verdolaga’ Juan Pablo Ángel, de quien se dijo que habría sido determinante en la salida del ‘profe’.

¿Quién entonces es el encargado de tomar las riendas de un equipo acostumbrado a ganarlo todo en los últimos años?

Aquí le presentamos, en frases, a Juan Manuel Lillo, el nuevo director técnico de Atlético Nacional, que con sus ‘apuntes’ ha hecho ver el fútbol de una manera bastante particular:

- "No voy a opinar sobre las opiniones. Eso es lo bonito del fútbol, opinar".

- "Cuando más te aproximas a la portería, más te alejas del gol".

- "¿Qué hubiese sido de no haberme dedicado al fútbol? Me estás pidiendo que te diga lo que hubiese sido si no hubiese sido lo que no he querido ser...".

- "Mis 27 años entrenando me han permitido saber que no hay como abrir la boca para que te la partan".

- "Tengo claro por qué nos echan a los técnicos: por perder. Lo que aún no sé es por qué nos contratan. Es un misterio, como el de la Coca-Cola"

- “El fútbol se ha convertido en un consolador social".

- “No quiero que el Almería se parezca a mí o a mi ego”.

- “El fútbol no es una isla, es un continente”.

- "Messi representa el paradigma sistémico y contextual. Todos estamos en el contexto y el contexto está en nosotros. Leo Messi es la prueba más evidente".

- "Iniesta representa el todo y Messi la parte. Messi necesita más a Andrés que Andrés a Messi".

- "Tu rival también es parte de ti".

- “No hay que atender a los dibujitos. Para mí en el 4-1-4-1 hay tres delanteros. Y es que en cuanto se mueve el balón, el dibujito se fue al carajo".

- "Cada día me lo pregunto más... dime con qué mediocentro andas y te diré qué equipo eres".

- "Las ideas siempre tienen validez en cualquier ámbito de la vida. Incluso no tener ideas es una idea en sí misma".