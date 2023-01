“Misericordia no es perdonar”: Luis Pérez explica sus palabras sobre contralor de Antioquia

La declaración del gobernador, frente al caso de corrupción que enreda a varios funcionarios del ente de control departamental, causó revuelo.

Durante una intervención publica, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sorprendió con una declaración refiriéndose al detenido contralor del departamento Sergio Zuluaga, quién enfrenta un proceso por corrupción.

“Cáigale al que está caído, tenemos que tener por ahora misericordia y esperar que decisión toman los jueces”, expresó el mandatario.

Sus palabras causaron revuelo en la opinión pública. Habitantes de Medellín manifestaron de inmediato su desacuerdo con la posición del gobernador.

“Yo diría que no hay que tener misericordia porque estos casos son personales y si él (contralor) se metió en ese problema que responda él”, manifestó Fredy Patiño.

Este martes, Luis Pérez explicó que con la expresión no busca respaldar al contralor, sino expresar un sentimiento de compasión hasta que la justicia obre.

“Misericordia no significa perdonar a los que violen la ley, eso no está en ningún diccionario, es compadecerse de la miseria humana”, dijo el mandatario.

Incluso, cuestionó el concurso en el que Zuluaga fue elegido contralor, porque ganó puntos al asegurar que había realizado un doctorado en España, lo que resulto no ser cierto y por esa razón el funcionario no fue sancionado.

“Si uno gano un concurso con un requisito que ganó puntos y no los tenía debería haber sido anulado el concurso”, mencionó.

Luis Pérez señaló que por ahora la gobernación no puede delegar un nuevo contralor debido a que esa es una función de la Asamblea Departamental.