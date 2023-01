Misteriosa desaparición de mujer luego de que le dijera a su familia que iba a recoger un dinero

María Cecilia Estrada Montoya, de 46 años, se desempeña como mensajera en un laboratorio dental y fue vista por última vez el 7 de diciembre en Itagüí.

En un misterio se ha convertido la desaparición de la mujer, de quien hace ya diez días no se conoce nada sobre su paradero.

Lo último que sus familiares saben de ella es que el pasado 7 de diciembre le avisó a una sobrina que iba a dejar su moto en su vivienda en el sector Ajizal, Itagüí, y luego salió a recoger un dinero, al parecer, en el centro de Medellín, pero nunca más regresó.

La mujer labora en un laboratorio dental como mensajera y su familia teme por su vida al no tener noticias suyas.

“Me llamó y me dijo que iba a dejar la moto y que se iba a ir en carro. No sé a que se refería, si en bus, en taxi, simplemente que iba en carro y ya hasta las 4:15 que se le apagó el celular”, explicó Luisa Fernanda Pabón, familiar de la mujer desaparecida.

María Cecilia es de contextura mediana, piel blanca, mide 1.68 de estatura, tiene cabello largo y liso.

Si la ha visto puede comunicarse al teléfono 5903108, ext. 41665, 41709, 41825, 41743.