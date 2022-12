Misteriosa desaparición de un joven ingeniero en Antioquia

Manuel Fernando Caicedo Agudelo salió de su casa, en Girardota, a negociar unos equipos informáticos hace tres días y no ha regresado.

Su desaparición no solo llamó la atención de sus seres queridos. A la insistente búsqueda que emprendió su mamá, Piedad Agudelo –quien viajó desde Cali a Medellín para ayudar en el rastreo-, se sumaron sus amigos, su pareja Liliana –con quien tiene un hijo- y las autoridades.

Según contó la mamá de este ingeniero de 32 años nacido en Santander, pero quien hace años vive en Antioquia, las autoridades evalúan los videos que muestran cuando él se acerca a la terminal de buses de Girardota, municipio ubicado a unos 50 minutos de Medellín, toma un bus y desaparece.

Eso sucedió a las 3:00 p.m. del martes 30 de enero.

“Ya se hizo el reporte en Fiscalía. No es una desaparición cualquiera. Él no sale, nunca había sucedido esto”, dijo doña Piedad.

Manuel Fernando salió de su casa vestido con una camisa azul de rayas blancas, jean azul y zapatos negros y dos bolsos.

Si posee información comuníquese con la línea 123.