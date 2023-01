Misterioso asesinato de humilde campesino en Abejorral, oriente de Antioquia

Ni las autoridades se explican por qué tres hombres lo sacaron a la fuerza de su casa, lo balearon y luego enterraron su cadáver. No tenía amenazas, dinero ni era un delincuente.

“De la víctima se conoce que era campesino y no tenía amenazas en su contra. Y los victimarios habrían llegado desde Rionegro, La Ceja y Medellín y no tienen ninguna conexión con la víctima”, dice un comunicado de la Policía de Antioquia sobre el caso.

El campesino, identificado como José Aristides Álvarez, vivía en la vereda Portugal, de donde fue raptado en un vehículo la madrugada de ayer viernes.

Sus vecinos, según la Policía, se percataron de lo ocurrido y avisaron, por lo que se lanzó un ‘plan candando’ para dar con los responsables.

Minutos después, tres hombres fueron requeridos en un carro para un registro y al estar ante los policiales, asegura el comunicado de la institución verde oliva, uno de ellos se puso nervioso.

Tras la requisa, les fue hallada una pistola 9 milímetros que, según el comunicado, acababa de ser utilizada.

“En medio del interrogatorio uno de los hombres confesó que habían llevado hasta una apartada zona a 20 minutos de donde había sido secuestrado a este hombre y allí fue asesinado y posterior al hecho lo enterraron”, refiere el escrito enviado por la Policía.

Los detenidos fueron identificados como Elkin Ayen Marín Henao, Luis Alejandro González Acevedo, Gerardo Alonso Tobón Tobón.

La Policía indaga las causas del crimen que tiene conmovidos a los abejorraleños e intrigados a los investigadores.

Son investigados por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.