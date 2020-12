Modelo denuncia que hotel le negó la entrada al ver la forma como iba vestida

“Totalmente indignante el maltrato, la discriminación, la forma de catalogar a una mujer y de asignar etiquetas a su antojo”, de esta manera califica la modelo caleña Alexa Rodríguez la experiencia que tuvo al tratar de ingresar al restaurante de un hotel ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín .

Según la caleña, sucedió cuando iba a cumplir con una reserva en el restaurante del lugar, al cual quería ir porque en una anterior visita le había causado una buena impresión.

“Ya había visitado el restaurante, me pareció un lugar bonito, la comida me pareció chévere, y mi novio y yo íbamos a recibir una visita desde Santa Marta, así que hice una reservación”, dijo.

Pero al intentar ingresar, un hombre le negó el ingreso bajo la excusa de que no cumplía con el código de vestuario del sitio.

“Yo veía que la gente estaba pasando normal, me empecé a mirar. (…) En un momento llega el señor, me lleva a un murito donde tienen un letrero y me muestra uno que dice que no se puede entrar con trajes sado masoqusitas”, detalló Alexa.

Esto la sorprendió, ya que, afirma, vestía un body, un jean negro y unas botas que hacen parte de su habitual vestuario.

Publicidad

“¿Es en serio que me están haciendo esto?”, se preguntó ella.

Luego, dice, vio cuando se fueron reuniendo varios trabajadores del lugar para cuestionar su forma de vestir, escrutarla y dialogar entre ellos.

“Me sentí ofendida, sentí que me estaban juzgando, me sentí súper mal, no sabía cómo reaccionar.

La situación se puso peor, según ella, cuando uno de los trabajadores se le acercó a su novio –que intentaba buscar a su amigo procedente de Santa Marta para contarle lo sucedido- y le dijo que al lugar “no podían ingresar con chicas de la vida fácil”.

“Eso me lo dijo después, sino la historia hubiese sido un poco más dramática”, contó Alexa con ironía.

“Tras de que el lugar está cuestionando cómo debo entrar, está poniendo una etiqueta sado, simplemente decidieron que yo era una chica de la vida fácil (…). Espero que nunca a una chica de tu familia le nieguen la entrada a un lugar por cómo está vestida y que mucho menos le coloquen una etiqueta”, manifestó.

Publicidad

Alexa Rodríguez es un modela que ha participado en decenas de publicaciones, trabajó para la secretaría de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín y lo hace con talentos para plataformas digitales.

El caso recuerda otros episodios de discriminación ocurridos en la capital antioqueña, como el de don José, un adulto mayor que vive de tocar la guitarra al que le negaron la posibilidad de sentarse en un restaurante por la manera en que estaba vestido.