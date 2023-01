‘Mono Clinton’, el presunto cabecilla del ELN acusado de cruento atentado en Barranquilla

El ataque a la estación de policía atlanticense, uno de los que se le atribuye, dejó seis policías muertos y más de 40 heridos.

Pero no es la única noticia que toca el corazón del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Fiscalía emitió 10 órdenes de captura contra miembros del comando central de esa guerrilla por hechos de violencia en el Catatumbo. Además, el Gobierno entregó detalles de la captura de alias ‘Mono Clinton’ , señalado de coordinar el atentado que dejó seis policías muertos y 40 heridos en Barranquilla en el 2018.

Las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía incluyen a alias ‘Gabino’, a Pablo Beltrán, Antonio García, alias ‘Pablito’ y a seis cabecillas más de esa organización por 46 hechos delictivos en el Catatumbo en el 2018.

Fabio Espitia, fiscal general de la nación (e), explicó por qué se tomó la decisión: “La mayoría de casos recopilados por la Fiscalía tendrían relación con la confrontación armada entre el ELN y el grupo armado organizado Los Pelusos por la disputa y el control de varios territorios, situación que ha dejado civiles muertos y afecta la tranquilidad de los pobladores del Catatumbo”.

Las órdenes de captura fueron expedidas por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado y rebelión agravada.

El presidente Iván Duque también le pidió a la Fiscalía adelantar la solicitud de extradición de los miembros del ELN.

“Nuestro mensaje siempre ha sido claro frente a esa organización, nosotros vamos a seguir combatiendo todas sus estructuras criminales y no vamos a permitir que apelen el terrorismo para intimidar el pueblo colombiano”, dijo el mandatario.

Y el general Óscar Atehortúa, director general de la Policía Nacional, habló sobre la detención de ‘Mono Clinton’.

“También era una persona importante para manejar no solamente los recursos si no para perpetrar homicidio selectivos de acuerdo a la determinación del mando central del ELN”, expresó.

El ‘Mono Clinton’ es sindicado de coordinar el atentado que dejo seis policías muertos y 40 heridos el 27 de enero de 2018 en Barranquilla.

Este hombre debe responder por los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo.