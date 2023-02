Motociclista fue embestido por una vaca mientras manejaba por la Autopista Norte de Medellín

En la tarde del martes, 21 de febrero, un motociclista chocó con una vaca que deambulaba por la Autopista Norte. El hecho ocurrió a la altura del CAI de Madera, en la ciudad de Medellín .

El accidente fue captado en video. En este se observa que el animal escapó de la Feria del Ganado y comenzó a correr por la vía. A pesar de que logra esquivar varios de los automóviles que van conduciendo, un cambio abrupto de calzada hace que colisione de frente con un hombre no identificado.

Un motociclista se estrelló contra una vaca en plena Autopista Norte, a la altura del CAI de Madera en Medellín. Por fortuna no hubo consecuencias graves. pic.twitter.com/K0ka9S5VKN — Jorge Zuluaga (@jorgezuluagao) February 21, 2023

Después del golpe, la vaca queda postrada en el asfalto, pero poco tiempo después se recupera y continúa con la huida hacia el otro lado de la calle. Detrás de ella se observa un hombre de camisa blanca que intenta atajarla. La persona que conducía la moto fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención.

En un segundo video se puede observar que la vaca fue capturado para ser devuelto a la Feria del Ganado, en donde la dejaron correr un momento dentro de las instalaciones.

La vaca que causo el accidente de tránsito ya la cogieron y esta en la feria de Ganado. pic.twitter.com/1kUKzGW54h — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 21, 2023

En redes sociales los cibernautas muestran empatía con la vaca y se preguntan por qué las personas que conducían por la vía en el momento del accidente no detuvieron sus vehículos al verlo. Otros resaltan que el motociclista no debió adelantar al camión, ya que estaría cometiendo una infracción, y que esto debe ser un llamado de atención para no cometer imprudencias.

Los especialistas informan que pese a que no tienen cifras exactas, se calcula que más de un millón de animales son atropellados al año en las carreteras viales. En 2016 se archivó un proyecto de ley que pretendía adicionar un parágrafo nuevo al Artículo 42° del Código nacional de tránsito (Ley 769 de 2002), donde se tipificaría “el accidente de tránsito en animal doméstico, silvestre o en situación de abandono y se garantiza su atención por parte del SOAT”.

Ciudades como Bogotá cuentan con estrategias para sensibilizar a los conductores sobre los accidentes con animales en la vía, como la campaña 'Pisa el Freno', un llamado a la precaución y el respeto por la vida.