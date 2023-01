Motociclista murió al chocar con un bus a la altura del municipio de El Santuario

Al parecer el conductor de la moto iba a alta velocidad y no pudo tomar la curva dentro de su carril.

El accidente ocurrió entre el municipio de Marinilla y Santuario, antes del peaje, cuando el motociclista chocó contra un bus que de Medellín se dirigía a Granada.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, un joven que no debe de pasar de los 30 años.

Las personas que viajaban en el bus lo resultaron heridas.

Por este accidente, ocurrido a eso de las 2:00 de la tarde, la autopista Medellín – Bogotá permaneció cerrada cerca de una hora.

Foto: Guardianes Antioquia.