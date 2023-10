Motociclista murió tras accidente que involucró a creador de contenido en Antioquia

Un motociclista identificado como Nevardo Adrián Mazo, quien resultó lesionado en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Rionegro, Antioquia, falleció en las últimas horas. En el siniestro se vio involucrado un creador de contenido.



De acuerdo con información del diario El Tiempo, una influenciadora llamada Yulieth Guzmán compartió en sus plataformas que se volvió propietaria de un vehículo Volkswagen Jetta.

"Me lo prometí, mis bebés. Mi primer sueño cumplido. Gracias a Dios primeramente y a todos ustedes por ese apoyo incondicional que me han brindado. Prometo seguir con la misma humildad que me caracteriza, no los voy a defraudar", expresó la joven en su cuenta de Facebook.

Cuatro días después de la publicación del metraje fue que se suscitó el aparatoso accidente, en el que el automotor impactó con el motociclista que se desplazaba por las vías del municipio.

Posteriormente, Yulieth Guzmán compartió cómo quedó el vehículo y escribió: “Los sueños no se prestan”.

Sin embargo, el pasado 25 de octubre, el influenciador VIP Vega señaló en sus redes sociales que el carro le pertenece y que lo prestó a la joven para que este hiciera parte de su video. Asimismo, recalcó que él estaba conduciendo cuando se presentó el infortunio.

"Se pierde el control, me pego con un poste y se me explota una llanta. No pude estabilizar el vehículo... Soy el propietario del vehículo y, obviamente, nadie quiere atropellar a nadie", dijo.

El conductor de la motocicleta tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y requirió una trasfusión de sangre. Pese a los intentos del personal médico por salvarlo, este perdió la vida en el centro asistencial donde se encontraba internado.

Autoridades realizan las pesquisas correspondientes para determinar responsabilidades en el siniestro.

El pasado 29 de octubre, un fatídico accidente de tránsito se registró en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira , exactamente en el sector de Cuatro Vías.

Dos vehículos, un automóvil y una camioneta, chocaron de frente. Según la información preliminar, cuatro personas perdieron la vida, entre ellos, un menor de edad, en este siniestro ocurrido en Maicao.

Además, otras cuatro personas resultaron heridas. Estas son atendidas en diferentes centros asistenciales de La Guajira.