Motociclista sin casco y sin Soat arremetió a golpes contra dos guardas de tránsito

Un motociclista, que se ve en el video que no porta casco, forcejea y agrede físicamente a dos guardas de tránsito.

De acuerdo con una de las mujeres, el hombre no quiso entregar documentación e intentó huir.

“Mi compañera de la camioneta le dijo: ¿el casco? Y el muchacho dijo: ¿qué?. A lo que ella le respondió: caballero es tan amable y me permite los documentos. Entonces él le contestó que le colaborará, y ella le dijo: tráigame los documentos y el casco”, relató sobre el inicio de la agresión Liliana Patricia Hoyos, una de las agentes agredidas.

El infractor, al parecer en complicidad con su acompañante, agredió a las agentes. A una de ellas le dieron tres días de incapacidad, por las dolencias provocadas al ser golpeada.

“Le pegó dos patadas a mi compañera, le pegó un golpe en la mano porque ella le tenía la mano ahí y yo le agarré la parrilla de la moto para que no atropellara a mi compañera”, explicó Hoyos.

Los hechos ocurrieron sobre una vía del barrio Pedregal, en Copacabana, donde se movilizaba el motociclista que no traía casco. En ese momento fue interceptado por las autoridades, que le pidieron su documentación y en ese instante es cuando agredió a las agentes de tránsito.

Al sujeto se le impusieron cinco comparendos.