Motociclistas se excusan en la falta de espacios para hacer piques en vías rápidas de Medellín

Maniobras peligrosas han cobrado la vida de 32 personas en Antioquia.

Hay preocupación entre las autoridades por los casos de piques ilegales que se siguen realizando en capital antioqueña y el área metropolitana.

El más reciente ocurrió en la variante del municipio de Caldas. A un arriesgado motociclista le ganó una curva; terminó en el suelo, mal herido, su moto averiada y él en un hospital.

Estas maniobras peligrosas han cobraron la vida de al menos 32 personas este año.

“Hacer piques en la vía pública, donde hay más actores viales, donde no solamente están los que van a hacer piques y a correr, sino que también está la otra gente que está utilizando la vía para desplazarse de un lugar a otro, es un riesgo”, Carlos Caro, representante del colectivo de moteros ‘Pistón a tope’.

Generalmente, quienes participan en estas carreras, se toman las vías rápidas de conexión con el oriente antioqueño y Medellín.

“Las vías que tienen esta problemática es la vía hacia el aeropuerto de Rionegro, la variante de Las Palmas y la variante del municipio de Caldas. Se han realizados más de mil órdenes de comparendo a estos conductores que realizan este tipo de maniobras peligrosas”, señala Juan Carlos Torres, comandante de Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Muchos conductores han sido descubiertos tratando de pasar desapercibidos con sofisticados mecanismos para ocultar sus placas.

Pese a todo esto, colectivos de motociclistas de la ciudad, que están contra de esta práctica, identificaron por qué se han masificado las carreras clandestinas.

“En Medellín no hay escenarios adecuados para hacer esto. No hay un sitio donde se pueda ir a hacer piques a hacer carreras, no hay algo destinado para esto”, reclama Carlos Caro, representante del colectivo de moteros ‘Pistón a tope’.

La Policía Metropolitana realiza constantemente operativos de control en diferentes avenidas para prevenir este tipo de situaciones que pueden ocasionar graves choques.

En uno de los operativos que se llevó a cabo hace dos semanas en el sector de Miradores, de la vía Las Palmas, fueron impuestos 165 comparendos por diferentes infracciones de tránsito e inmovilizaron 55 motos y ocho vehículos.

Por maniobras peligrosas, 48 motociclistas han resultaron heridos en el departamento en lo que va del año.