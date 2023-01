Mototaxismo en Medellín: ilegal, peligroso y sin garantías laborales

Los trabajadores de aplicaciones digitales no tienen salario fijo, seguridad social, ni prestaciones y deben dar a la empresa 15 por ciento de cada carrera.

Es el caso de Jhonatan, quien lleva dos meses trabajando con la aplicación, dice que es un trabajo mal remunerado, pero lo que más le preocupa son las condiciones laborales.

“Es algo complejo porque el empleo no cubre seguridad ni nada, soy una persona independiente y tengo que pagarme eso como tal. La empresa simplemente nos ofrece la aplicación como una alternativa para tirarnos las carreras y el resto por cuenta de nosotros”, relató Jhonatan Steven Cortés, conductor de Picap.

Quienes trabajan para la aplicación no tienen salario fijo, no tienen seguridad social y no tienen prestaciones sociales como primas, vacaciones o cesantías.

En cambio, deben entregar el 15 por ciento del valor de cada carrera a la empresa, para garantizar el derecho a usar la plataforma. Además de ser informal, este trabajo encarna grandes riesgos.

“Muy mal pago el trabajo en moto y uno está exponiendo la vida todos los días para trabajar y poder llevar un sustento a la casa, es muy duro hermano. Y esas aplicaciones no responden por nada, eso es como uno se defienda y ya”, contó Juan Carlos Galeano, conductor de la aplicación Picap.

Las agotadoras y largas jornadas de estos motociclistas causa preocupación a los pasajeros, que también se exponen a un accidente cuando toman este servicio.

“No se podría estar seguro como pasajero de que todo esté el día, entonces se corre el riesgo de una lesión que no tenga ningún cubrimiento en salud”, comentó Jorge Moreno, habitante de Medellín.

En esa ciudad, este sistema de transporte informal no solo funciona a través de plataformas, sino que hay puntos donde los motociclistas ya son identificados por prestar de forma directa este servicio de transporte urbano.