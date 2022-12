Mototaxista creyó muerto a su perro y lo arrastró por las calles de Necoclí

Indignada se declaró la comunidad del municipio de Necoclí (Antioquia), por un video que circula en redes sociales en donde se ve cómo un mototaxista arrastra a un perro, que lleva amarrado a la parte trasera de su moto.

Jairo Espitia, un vecino del municipio, dijo: “me parece esto un hecho horrible, esto no tiene perdón pues”. [No deje de ver: Indignante agresión a un animal: a una cabra le cercenaron las patas]

Jorge Luis Pérez, el mototaxista, aseguró a Noticias Caracol que se trataba de su mascota muerta y que la llevaba para enterrarla.

Familiares de Jorge Luis aseguran que no le hizo daño al perro y manifestaron que la difusión del video los ha perjudicado y temen por las consecuencias.

Nebis Nieto, esposa del conductor, dio su opinión al respecto.

“Me imagino que él no pensaba que le iba a generar estos problemas que tiene ahora, pues yo doy testimonio que él no lo mató, si no que, ajá, lo que hizo fue botarlo”, manifestó la mujer.

Po su parte, el mototaxista se excusó, asegurando que no tuvo mala intención en el hecho.

“Que me disculpen, pero yo lo hice por ignorancia, pensé que, pensé que no iba llegar hasta allá esa cuerda así”.

