Mucho cuidado con supuestas revisiones de EPM de instalaciones de gas

Si usted tiene pendiente la revisión de su instalación de gas o recibe una notificación de Empresas Públicas de Medellín, en la que le hablan de una pronta visita para la “revisión periódica de redes de gas natural”, tenga mucho cuidado, puede ser víctima de delincuentes.

EPM alertó sobre una supuesta carta que está llegando a algunos hogares y aclaró que si bien la empresa informa a sus usuarios sobre el deber de realizar dicha revisión, es importante validar en la Línea de Atención al Cliente si la instalación está próxima a cumplir con el plazo para adelantar la revisión.

Según la empresa de servicios públicos, con el uso de la carta se “busca acceder a la vivienda del usuario argumentando que la revisión periódica no tiene ningún costo, cuando en realidad tiene un valor que dependerá del organismo de inspección con el que lo realice y, por ello, resulta sospechoso el ingreso de estas personas a la vivienda del usuario del servicio, pudiendo generar riesgos innecesarios para los habitantes de la misma”.

La revisión periódica de las instalaciones internas de gas domiciliario debe hacerse cada cinco años, por tanto, EPM sí informa a sus clientes la necesidad de esta inspección, pero aclara que lo hace cinco meses antes de que se cumpla el plazo para hacer la revisión obligatoria y es el mismo cliente el que debe elegir la compañía que considere más idónea para cumplir con la tarea mencionada y programar la cita, según su disponibilidad.

EPM recomendó que después de programar la visita de la empresa que adelantará la revisión, los usuarios deben verificar algunos aspectos de seguridad, como:

1. Que el organismo de Inspección que efectúe la visita sea recibido en la vivienda por un adulto responsable.

2. Que el organismo de Inspección que realice la visita efectivamente revise el funcionamiento de la red interna y los gasodomésticos instalados en el hogar.

3. Que el organismo de Inspección una vez haga su trabajo, allegue a EPM el certificado que da constancia del estado de su red.

4. Que si el organismo de Inspección detecta una falla crítica en la red que pueda poner en peligro su seguridad y la de su familia, no habilite nuevamente el servicio hasta que el usuario haga las modificaciones sugeridas por él.

5. Que en caso de que tenga alguna queja relacionada con el organismo de inspección contratado, la remita de inmediato a la Superintendencia de Industria y Comercio.

De igual manera, antes de permitir que una persona que dice actuar a nombre de EPM ingrese a su hogar, verifique y constate que:

1. Porte escarapela que lo acredita como servidor de EPM o como contratista de la entidad.

2. Verifique el requerimiento de revisión y la identidad del servidor, antes de autorizar su ingreso a la residencia, apartamento o negocio.

3. Los clientes y usuarios pueden comprobar los datos de la persona llamando a la Línea de Atención al Cliente de EPM 44 44 115.

4. Si el usuario o cliente no ha reportado ningún daño, ni ha solicitado la visita de los trabajadores de EPM, y además verifica con su llamada a la empresa que no están registrados, por ningún motivo debe permitir el acceso de personas extrañas a su hogar y debe reportar la situación a las autoridades en la línea 123.