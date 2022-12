Mucho cuidado: Esta semana inician sanciones económicas por Pico y Placa

La Secretaría de Movilidad recordó, que desde el próximo lunes 9 de febrero comienza el periodo sancionatorio para quienes no cumplan con la medida de Pico y Placa.

La semana del 2 al 5 de febrero la medida tuvo sanciones solamente de tipo pedagógico.

La medida se mantiene en el mismo horario de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes para vehículos particulares y motos. Para los vehículos de servicio público tipo taxi, el horario es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., con rotación cada dos semanas.

Quienes no acaten la medida tendrán una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $322.170. Además, se podrá inmovilizar el vehículo.