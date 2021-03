Mujer aprovechaba sus atributos para engañar y secuestrar a comerciantes en Antioquia

Una mujer, según la Policía, aprovechaba sus atributos para engañar y secuestrar a comerciantes en cinco municipios de Antioquia . Noticias Caracol tuvo acceso a detalles sorprendentes de la investigación, que duró unos siete meses.

Uno de ellos se puede ver en un video que permite apreciar a la mujer cuando recoge en una moto a un hombre al que acababa de conocer.

Él es un importante comerciante que, sin saberlo, estaba bajo el encanto de su secuestradora.

“Recibo una llamada a mi celular de una muchacha la cual me dice que está interesada en los productos que yo comercializo”, cuenta la víctima del engaño, quien vende productos naturales.

Entonces, viajó con un amigo desde Medellín a Segovia, Antioquia, para realizar el millonario negocio con la mujer.

Sin embargo, el amigo sospechando de la supuesta negociación siguió al comerciante y a la supuesta clienta en su camioneta.

“Ella me lleva a una casa donde al entrar había unos sujetos, los cuales me cogieron y con la ayuda de ella me amarran de pies y manos”, contó el afectado.

Mientras que a la víctima se la llevaban secuestrada a una finca en Remedios , Antioquia, el amigo regresó a Medellín y denunció el secuestro al Gaula, que interceptó una de las llamadas de los secuestradores.

Tráigame si quiera 100 millones (de pesos) para que hablemos y lo voy a citar en un punto para que hablemos y me entregue esos 100 millones y le entrego a ese man”, le dijo alias ‘Nico’, el jefe del Clan del Golfo en la zona.

“No, no, no, no, yo no tengo de donde conseguir 100 millones, pero yo voy a mirar a ver qué hago”, le contestó el amigo de la víctima.

Entonces, el criminal le pidió que pagaran la liberación con la camioneta en la que se movilizaban y le hiciera el traspaso.

“No se va a venir por Segovia, sino por Remedios, de Remedios para acá se va a venir y me va a decir en qué carro viene, qué placas tiene. Que sea una cosa seria o si no diga para darle la pelona”, le dijo el delincuente.

El amigo del comerciante arrancó de Medellín hacia Remedios para entregar la camioneta. Casi en la mitad del camino, el vehículo presentó una falla mecánica, situación que les reportó a los secuestradores que enviaron a dos de sus cómplices a la zona a verificar lo que pasaba, sin saber qué ya los estaban grabando los agentes del Gaula de la Policía.

Luego, los mismos agentes uniformados interceptaron las motos y contaron que, mientras pedían las identificaciones, instalaron un chip que los llevó al escondite de los criminales.

“El secuestrado fue enviado a una finca de la vereda cercana de Remedios, Antioquía, donde estuvo sometido a todo tipo de torturas; fue golpeado y le disparaban a los oídos con el fin de presionar el pago del dinero”, contó el coronel Diego Edison Montaña, subdirector del Gaula de la Policía Nacional.

Mientras lo trasladaban al punto de entrega a cambio de dinero, el secuestrado escapó de los delincuentes.

“La víctima logró escapar del cerco permitiéndole llegar hasta una estación de Policía, sin embargo, los investigadores continuaron con el proceso durante siete meses de intensa búsqueda donde se emplearon importantes recursos técnicos y actividades de inteligencia y todos los implicados en el secuestro fueron capturados”, declaró Montaña.

Fueron detenidos siete integrantes del Clan del Golfo , entre ellos, la bella mujer que utilizaba la banda para extorsionar y secuestrar comerciantes en cinco municipios de Antioquia.