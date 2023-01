Mujer buscaba niñas en colegios de Medellín y las vendía a turistas en exclusivos bares

Por esta razón, las autoridades tramitan 52 circulares de Interpol para capturar a extranjeros por explotación sexual de menores.

La poderosa banda que se dedicaba a reclutar menores de edad en Medellín para prostituirlas o ofrecerlas por altas sumas de dinero a extranjeros que visitan la capital antioqueña fue desarticulada por la Policía y la Fiscalía.

Una de las jóvenes víctimas fue clave para detener a los delincuentes.

Un ciudadano español grabado con una cámara oculta, para los agentes de la Dijín, es uno de los más frecuentes clientes de la organización.

Al turista, se ve en las imágenes, lo acompañan dos niñas que según las autoridades no superan los 16 años.

El hombre invita a una de las menores a la mesa donde lo esperan más extranjeros, y otra joven, una agente infiltrada, graba todo lo que está sucediendo.

Según los agentes, la responsable de que esas niñas estén ahí es una joven encargada de reclutarlas en colegios de Medellín.

Les promete convertirlas en millonarias modelos en cuestión de semanas, tan solo por acompañar a los extranjeros en un tour por la ciudad.

Luego las lleva a bares en la capital antioqueña y las reúne en habitaciones o en mesas, mientras son literalmente negociadas.

Ciudadano español: venimos buscando obviamente el pago de una chica. He estado aquí dos veces pero no veo chicas. ¿Cuánto me cobras?

Reclutadora: 500 dólares.

Ciudadano español: ¿por una noche?

Reclutadora: por una hora.

Ciudadano español: ¿500 dólares una hora?

El extranjero y sus acompañantes aceptan el negocio. La reclutadora entonces les trae una de las niñas de 16 años.

Una vez caen en la red, lo más grave es que ya no pueden salirse, como lo cuenta una joven a quien protegemos su identidad y que hoy está en un programa de protección de la Fiscalía, luego de revelar cómo fue reclutada por la joven de 17 años.

“Me habla una conocida del barrio, que me iba a hacer una propuesta pero que no le dijera a nadie. Me dijo que saliera con unos amigos gringos que nos iban a dar dinero para estar con ellos, de ahí nos vamos para el Parque Lleras a un restaurante a comer. Esa conocida tiene 17 años”, dice la fuente, cuya identidad se protege por seguridad.

En el restaurante, la propuesta fue más allá.