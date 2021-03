Con un video, mujer denuncia que pasajero la manoseó en el metro de Medellín

Autoridades investigan si sucedió un presunto caso de abuso sexual en el metro de Medellín . La denuncia fue hecha por una joven de 24 años que grabó a su presunto abusador. El hombre fue detenido.

Valentina Cano viajaba en un vagón del metro de Medellín para visitar a su esposo, quien se encontraba hospitalizado en una clínica de la ciudad.

En medio de la aglomeración, un hombre de camiseta blanca, que ella misma grabó, al parecer la tocó en varias oportunidades en sus partes íntimas.

“En ese momento, que yo sentí que me tocaron mi vagina, yo mandé la mano para quitarla como pude y no vi quién era. Volví y cogí mi bolsito, cuando ya volvieron y me tocaron, pero más fuerte; cogí mi mano y me toqué y agarre la mano de él, la alcé para poder ver quién era y efectivamente vi que era ese muchacho”, relató Valentina.

Según la denunciante, ante el ataque gritó de inmediato pidiendo ayuda.

Al escuchar los señalamientos, otros pasajeros abuchearon al presunto abusador y pidieron a la Policía que lo detuviera.

“Cuando el tren paró, empezaron a darle a la puerta y lo sacaron a él empujándolo y él se iba a volar; se fue casi corriendo, se fue a la carrera, y la gente empezó a gritar que lo cogieran y ya más arriba que había un policía, él fue el que lo agarró”, describió la joven.

La mayor Stella Sotelo, comandante de la Policía del Sistema Metro, explicó cómo sucedió: “Proceden a hacer el pare en la estación del metro y proceden a entregarlo a las unidades policiales; el cual se deja a disposición ante las autoridades competentes”.

El hombre señalado de abuso permanece detenido.

