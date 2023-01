Mujer denuncia que un hombre expuso sus partes íntimas en el Metro de Medellín

La víctima incluso tomó un video del presunto abusador y denunció el caso en redes sociales.

Como ella muchas mujeres afirmaron haber sido víctima de acoso sexual dentro de las instalaciones del Metro y demás sistemas integrados.

La mujer afirmó que un hombre expuso sus partes íntimas sobre ella mientras estaba atendiendo su celular.

Testimonio de una mujer que denuncia haber sido acosada sexualmente en el metro “Yo cogí mi celular y comencé a hacer cosas de la oficina, a enviar correos, y de repente tuve a una persona a mi lado, minutos después me percaté de un líquido en mi pantalón”, afirmó la mujer.

A pesar de que la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía el presunto abusador fue dejado en libertad.

“La investigación no ha avanzado nada, he llevado pruebas y exámenes, por ello me siento vulnerada”, puntualizó la víctima quien no quiso revelar su identidad.

Por su parte, Rosa Caballero Rico, usuaria del Metro, afirma que el tumulto es aprovechado por muchos para manosear a las mujeres.

Ricardo Castaño también utiliza a diario el Metro y ha sido víctima de hombres y mujeres que lo tocan y acosan sexualmente.

La Secretaría de Seguridad de Medellín aseguró que la mayoría de los casos pasan inadvertidos porque las personas no denuncian.

A diario un millón 200 mil personas utilizan, en promedio, el Metro de Medellín.