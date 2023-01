Mujer denunció haber sido tocada en sus partes íntimas en bus de Metroplús

Con un video, donde se observa a un hombre detenido por la policía, la víctima quiso evidenciar la situación que se registró en el sistema integrado de transporte.

Según le relataron las afectadas a las autoridades, el hombre aprovechándose de la aglomeración de personas, empezó a tocar a la mujer, acto que habría cometido con otras usuarias.

“Un sujeto estaba generando actos indeseables, un acto de acoso sexual en contra de dos mujeres, estas mujeres se dan cuenta de los hechos, aparentemente estaba masturbándose y rosando sus partes genitales contra ellas”, indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón.

Pese a la mirada de muchos usuarios que no alertaron sobre el abuso, la mujer que grababa llamó la atención de la policía que lograron retenerlo.

“Se trata de un delito que requiere denuncia, un delito que requiere que las personas no lo normalicen, que sepan que es algo que no tiene que pasar en ninguna parte de Medellín y del país”, expresó el funcionario.

Una denuncia que puede evitar nuevos casos, hace pocos días, regístranos como este hombre cometió el mismo delito con una mujer en el metro de la ciudad, ese día, ella aseguró que a pesar de que fue tachada como loca, logró demostrar el abuso.

“La reacción de la gente fue mirarme raro, nadie hizo nada, la mayoría de tipo que iban al lado del señor simplemente me miraron”, manifestó la mujer.

En contexto: Indignante: mujer que denunció acoso sexual en el metro fue tildada de loca El señalado fue dejado a disposición de la fiscalía y a esta hora avanzan las audiencias para determinar su proceso legal.