Mujer denunció que taxista la agredió física y verbalmente por su color de piel

Melissa Moreno tomó un taxi a las 11:40 de la noche con su hijo, en la Terminal del Norte. Aseguró que como el conductor se comunicaba por chat mientras conducía, ella le reclamó.

La víctima de la acción de intolerancia, relató así lo ocurrido: “el taxista me dice que me baje, negra, palabras ofensivas, me dice ustedes los negros son la escoria de la sociedad, el bagazo, qué viniste a hacer en Medellín, por qué no te regresas al Chocó”.

Denunció que la agresión no terminó ahí: “cuando yo me estoy bajando me escupe, me agrede, me coge muy fuerte del brazo tratándome de bajar; yo antes de eso ya le estaba pagando seis mil pesos, la carrera costó diez mil, le digo que me devuelva me dice que no. Negra ‘hijuetantas’ vete de acá”.

Explicó que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía, que investiga también otras denuncias.

Carlos Cote, taxista, dice que “hay que guardar la prudencia, control y respeto entre nosotros mismos”. Mientras que Jhoanny Rave, otro taxista, afirma que “como conductor de taxi nosotros regularmente no tenemos problemas de ninguna raza. Es servicio público y se puede subir cualquier persona”.

Los taxistas pidieron a las autoridades castigar esta clase de comportamientos que hacen quedar mal al gremio.