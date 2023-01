Mujer desapareció con su hijo en San Cristóbal hace ya 12 días

Pasan los días y Miguel Jiménez se siente cada vez más angustiado. Y no es para más, desde el pasado 3 de agosto y pareja y su hijo de un año están desaparecidos.

Él y su familia llegaron desde Bogotá a Medellín en enero de este año y alquilaron una casa en la vereda Travesías en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín.

La vida transcurría de forma tranquila. Miguel salía todos los días a trabajar como vendedor informal en el sector de La Alpujarra, en el centro de Medellín.

“El 3 de agosto llegué a la casa y no encontré a mi pareja ni a mi hijo. Pensé que estarían donde alguna vecina y me quedé dormido. Al despertar, a eso de la una de la mañana, me di cuenta que no habían regresado”, cuenta Miguel Jiménez.

Su pareja se llama Katerín Jiménez Moreno y su hijo Erik Ricardo Jiménez. Ellos son los desaparecidos.

Desde entonces Miguel comenzó su búsqueda pero nadie en la vereda le da razón de su familia.

“Ya puse la denuncia en la Fiscalía. He regado volantes por todas partes, pero nadie sabe de ella”, afirma Miguel, oriundo de Bogotá.

Si sabe del paradero de Katerín Jiménez Moreno puede comunicarse al número 313 3986011.

Foto: cortesía.