Mujer enfrenta a dos hombres en un bus y los obliga a huir al transmitir lo ocurrido en vivo

Una inusual transmisión en vivo apreciaron algunos usuarios en redes sociales. Se trató de una discusión de una mujer joven contra dos hombres que, según ella, la amenazaron con apuñalarla. Sucedió en un bus de la ruta de Envigado a Medellín, en el que los tres iban como pasajeros.

“Igual van a quedar en vivo y todo el mundo los va a ver porque me van a meter una puñalada”, dijo la joven en su trasmisión en directo.

Ante lo sucedido, los jóvenes asumen una actitud burlesca y uno de ellos aseguró: “Sí ve, lo van filmar”.

Posteriormente, al verse incriminado por la joven, el hombre le respondió: “Ah, mami, yo no le voy a hacer nada”.

De inmediato la mujer le recriminó lo que habría sido una amenaza. “¿Ahora sí no me va a hacer nada? ¿Está en vivo, ahora sí no me va a meter una puñalada?”, dijo.

En medio de la discusión, se escuchó la voz de quien al parecer es el conductor del bus, quien amenazó con llamar a la Policía.

“Relájese pues”, le pidió el implicado a la mujer, mientras su compañero se acercó y le manifestó su intención de marcharse.

Segundos después, ambos abandonaron el bus.

Esta pelada se quita las tangas de pa'rriba 🤭🤭 iban a atracar el bus y ella se le ocurrió hacer un en vivo por Facebook 🤣🤣🤣 ídola pic.twitter.com/IMESuB3NUm — Rosarito ツ (@MieIDeFIorez) January 17, 2021

Aunque no es claro si el objetivo de los dos pasajeros era robar verdaderamente a la mujer o esta estaba siendo víctima de acoso, sí lo es su inusual y valiente reacción, que ha sido aplaudida por decenas de usuarios en redes sociales.

Sobre lo ocurrido, la Policía Metropolitana indicó que ya están en contacto con la empresa de transporte para establecer qué sucedió.

“Ante ese video que está circulando, tuvimos conocimiento y la Policía de Envigado está coordinando con la empresa de transporte para establecer los motivos, modo, tiempo y lugar y establecer la situación real de esto. Sin embargo, solicitamos inmediatamente que los videos que tomen, los entreguen a la Policía Nacional para tomar los correctivos del caso”, dijo el general Pablo Ruiz, nuevo comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Si usted es víctima de alguna agresión, puede denunciarla al 123 o al 155, línea de atención a la mujer.