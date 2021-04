Mujer, intubada por COVID, dice que fuerza sobrenatural le ayudó a salvarse

Antioquia nada que sale del oscuro túnel del tercer pico del COVID : este viernes reportó 3.500 contagios y 115 muertes; entre tanta estadística poco positiva, historias esperanzadoras como la de doña Lucelly Uribe, quien dice que está viva a punta de fe y de esperanza.

“Quiero agradecer, ante todo, a Dios porque me tiene acá. No crean que entrar a una UCI no es salir, se sale, teniendo voluntad, teniendo fuerza”, dice, aún con dificultad para hablar.

Desde el mismo momento en el que ingresó a una UCI en Medellín por COVID y tuvo que ser intubada, toda su familia entró en cadena de oración; una fuerza sobrenatural que esta mujer de 69 años reconoce.

“Quiero también agradecer al acompañamiento de toda mi familia y al personal de esta clínica, que se comportaron muy bien conmigo, cuídense muchachos, para adelante”, manifiesta.

Permaneció un mes y 16 días en UCI

Doña Lucelly, tras un mes en UCI y 16 días de soporte de ventilación, ha vuelto a empezar: logró ejercitar sus músculos, volvió a comer sola, a levantarse y a dar consejos.

Junto a sus tres hijas, puede sonreír y dar testimonio de que a pesar de los pronósticos y del duro momento que vive el país por el tercer pico de la pandemia, es toda una valiente que le ganó la batalla al virus.

Como ella, otras 417 mil personas se han recuperado del virus en Antioquia. Pero la asociación de médicos Asmedas denunció que el oxígeno ya empezó a escasear en Medellín.