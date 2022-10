Mujer le lanzó aceite hirviendo a su expareja: el joven le dijo "que no quería tener nada con ella"

En el barrio Primero de Mayo del municipio de Apartadó, Antioquia, un joven de 25 años fue atacado con aceite hirviendo por su excompañera sentimental. El hombre identificado como José Rivas aseguró que los hechos se dieron después de que intentó terminar su relación con ella.



"Le dije que no quería tener nada con ella, luego que me dormí, calentó el aceite y me lo lanzó. Estoy muy mal, necesito que las autoridades me ayuden para que esa mujer se aleje. Tengo miedo que me mate", dijo Rivas, quien presenta quemaduras de segundo grado, al medio La Chiva de Urabá.

El joven aseguró al medio citado que su expareja continúa acosándolo, incluso mencionó que ha llegado al hospital donde se encuentra internado.

Por su parte, la mujer señalada, identificada como Érica Valencia, admitió los hechos contra Rivas. "Me dio rabia, efectivamente calenté el aceite y se lo tiré en la cara. Después, él se paró de la cama gritando pidiendo que lo ayudara y yo permanecí indiferente", comentó. Además, la mujer afirmó que sufrió maltratos por parte del joven durante mucho tiempo.



"No sé por qué lo hice, siento que aguanté demasiado... No estoy justificando lo que hice, pero tampoco le voy a pedir perdón por lo que hice porque no lo pienso hacer. Si me llevan presa, está bien", agregó.

