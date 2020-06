Mujer que dio a luz en patrulla pidió perdón por robar comida y la Policía le regaló un mercado

Las manos que hace unos días se apropiaron de lo ajeno, hoy se extendieron para pedir perdón y recibir un poco de ayuda en medio de la pandemia.

Las sirenas de la patrulla se encendieron, pero esta vez para demostrar que una mujer, víctima de las necesidades, entendió que el camino correcto es la honestidad.

“Tuve una necesidad muy grande y en ese momento tuve que hacer algo que la verdad no me siento orgullosa de decir por la necesidad que tengo en estos momentos”, confesó Yuli Ángela Sánchez.

Esta mujer fue noticia hace unos días por ser capturada en medio de un hurto y luego dar a luz en una patrulla de la policía. Lo que pocos sabían, es que su familia llevaba rato aguantando hambre y ella creyó que, con robar salchichas, arroz y leche, solucionaría el problema.

“Desesperante porque no tenía nada acá en mi casa, me llegaron a cobrar arriendo y estaba desesperada. No tenía alimentos para mis niños y en ese momento cometí ese gran error”, relató esta habitante de la comuna 1 (Popular) de Medellín.

Los uniformados ya no le dan miedo a Yuli Ángela, sabe que ahora llegaron hasta su casa para aplicar la ley, pero del buen corazón. Desde lo sucedido, no la desamparan.

“Venir aquí a su hogar, conocer los otros cuatro hijos que ella tiene, ver que no tiene el apoyo de los papás es algo conmovedor”, comentó el mayor Mauricio López, comandante de la Unidad de Intervención Policial del Valle de Aburrá.

Abrir la nevera es un acto de fe, pues pocas veces hay algo para comer. Sin embargo, ante ese panorama, Luciana, la bebé que nació gracias a la ayuda de los uniformados, es el motivo para que esta mujer de 26 años no solo batalle con la pandemia sino con la pobreza.

“No tengo estabilidad, necesito salir adelante por mis niños y ahora que nació una niña más chiquitita, necesito salir adelante con ellos”, destacó Luz Ángela.

A Yuli se le entrecorta la voz, se pone nerviosa ante la cámara y le duele recordar lo que hizo. Quiere un buen trabajo para sacar sus hijos adelante.