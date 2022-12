Mujer sobreviviente llega a Medellín donde tratarán sus heridas

Se siguen conociendo detalles de la sorprenden historia de María Nelly Murillo, la mujer de 18 años que sobrevivió con su hijo de ocho meses a un accidente de avioneta que cayó en las selvas chocoanas el sábado pasado.

La mujer estuvo, con quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo, durante cuatro días caminando y amamantando a su bebé en el Alto Baudó, alimentándose de agua de lluvia y coco.

Con quemaduras en el rostro y voz débil narró que “grité mucho y no me escuchaban. Entonces bajé a un río a tomar agua y después caminé pero no podía pasar. Así que decidí subir a un punto alto y me trepé con el niño. Allí había un palo grande y me quedé dormida con él. De tanto gritar me rescataron”, narró María Nelly Murillo, quien añadió que “cuando llovía me levantaba y cogía agua de unas hojas que tenían y alimentaba a mi hijo”.

Los dos fueron los únicos sobrevivientes del accidente del avión Cessna 303 con matrícula HK-4677 que cubría la ruta entre Nuquí - Quibdó, donde murió su piloto.

La aeronave se estrelló faltando 50 kilómetros para llegar a la capital chocoana. Los rescatistas lograron arribar hasta la avioneta siniestrada, pero solo encontraron el cuerpo del piloto, lo que dio esperanzas de encontrar a la madre y a su hijo con vida.

La Fuerza Aérea y la Cruz Roja iniciaron entonces un operativo de rescate en una zona selvática de difícil acceso.

Desde un helicóptero y a través de un parlante comenzaron entonces a enviarle mensajes para animarla y para que supiera que la estaban buscando.

Acisclo Rentería, uno de los socorristas que atendió el caso, manifestó que “como tengo experiencia en rastrear huellas, pude seguir el rastro de cuando ella sale a la quebrada. Entonces ella gritó ‘¡auxilio, auxilio!’, y yo me acerqué, pasé una palizada y la vi a ella. Entones la abracé”.

Finalmente la valiente mujer fue traslada al Hospital San Vicente de Paul de Medellín donde será tratada por las quemaduras y heridas. El bebé está fuera de peligro.