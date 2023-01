Mujeres en Medellín se unen en un solo clamor: “¡Nos queremos vivas!”

Aplausos, insultos y una reflexión, así transcurrió la protesta simbólica en contra de la violencia de género en el centro de la ciudad.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, colectivos en Medellín recordaron que, de acuerdo con cifras del Sistema de Información y Convivencia, en la ciudad anualmente cerca de cinco mil mujeres son víctimas de violencia sexual, un tercio de ellas también han sufrido violencia intrafamiliar y 49 fueron asesinadas en 2019.

Ante ese panorama, por el cual un 60 por ciento de la población no femenina no se siente segura en la capital antioqueña, desde los colectivos Putamente Poderosas, El Derecho a No Obedecer, Lunes de Ciudad y Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo se lanzó un fuerte clamor: “¡Nos queremos vivas!”.

“Cercanas al 8 de marzo, algunas mujeres que habitamos esta ciudad queremos hacer visibles las violencias que nos atan y nos impiden avanzar en diferentes dimensiones de la vida”, señala El Derecho a No Obedecer.

Con una puesta en escena inspirada en el performance ‘Let me be the ruler’ de la artista española Rosa Mesa, “mujeres de distintas partes y distintos colectivos de la ciudad decidimos hacer visibles esas ataduras y expresarle a la ciudad la importancia de pensar y actuar frente a estas formas de violencia basadas en género, como una obligación estatal y ciudadana”, agrega el pronunciamiento.

A través de su cuenta Twitter, Emma Sabina, del colectivo Derecho a No Obedecer, dice que mientras algunas personas aplaudieron su acción, otras las insultaron.

“A pesar de los insultos, de las motos pasando sin pensar en su seguridad, ni en la nuestra, hoy muchas mujeres y muchos ciudadanos hicieron una pausa en su agenda para callar como calla la ciudad frente a nuestras violencias y en ese silencio expresar que vivas nos queremos”, puntualiza.

Entretanto, la administración municipal impulsó una campaña esta semana para prevenir hechos de violencia contra las mujeres, durante entornos de rumba.

También se hizo una invitación a descargar la aplicación ‘Ellas’, que ofrece rutas de atención.

Cabe recordar que también existe la línea 155 a la que cualquier persona podrá comunicarse bajo reserva para recibir orientación en temas relacionados con violencia de género.