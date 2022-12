Murió ciclista luego de que una moto invadiera un carril de la ciclovía

El accidente se presentó cuando un motociclista invadió la ciclovía para evadir un control de las autoridades que lo requerían por no llevar el casco, el conductor en su afán de huir arrolló a varias personas y le causó la muerte a un ciclista.

El Coronel Carlos Wilches, subcomandante de la Policía de Medellín relató que “un motociclista que invade el carril de la ciclovía, allí en esta, colisiona y afecta a un ciclista”.

Carlos Marín, subsecretario de Tránsito afirmó que “el motociclista iba sin casco y la parrillera tampoco tenía casco. En el momento no se ha identificado la identidad de los dos”.

La Policía informó que las dos personas que se movilizaban en la moto resultaron lesionadas y fueron trasladados a centros asistenciales donde se encuentran vigiladas.

“En estos momentos son igualmente aprehendidos y la moto inmovilizada”, aclaró el Coronel Wilches.

Alrededor de 3.000 personas se movilizan cada domingo por esa ciclovía. El Inder de Medellín, la Policía y el Tránsito vigilan constantemente el sector y aseguran que casos como este no son comunes y que los demás vehículos respetan mucho a los deportistas.

Según cifras de la Secretaria de Tránsito de Medellín en lo que corrido del año ocho personas han muerto en accidentes, siete de ellas eran peatones.