Murió Dora Ramírez, la artista de la alegría

Los artistas de Medellín se despiden de Dora Ramírez, la artista de los colores, del tango, de los íconos populares, de las tertulias, que murió este jueves a los 92 años en Medellín.

Dora es recordada por haber sido amiga de Débora Arango, de Manuel Mejía Vallejo, de Marta Traba y Fernando González.

“Se me viene una palabra para definirla: Doralegría. En efecto, Dora Ramírez es la alegría de existir. Va por la vida flotando unos centímetros por encima de la realidad, como si la algarabía del mundo no la perturbara. De ojos grandes de poco parpadeo, miran con asombro, como si el mundo acabara de ser inventado. Voz pausada que deja salir frases inusitadas, de una ingenuidad profunda: ‘Tengo los años que debe tener una mujer de mi edad'”, escribió, sobre ella, Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit, para Artistas Antioqueños, libro editado por el Museo de Antioquia en 2013.

A Dora Ramírez le gustaban los colores y estos marcaron sus obras, especialmente los retratos de cantantes populares, actores, entre otras. La pintora también era bailarina y organizaba su agenda para no perder sus clases de tango, su pasión.

Nació en Medellín en 1923. Estudió artes plásticas en el Instituto Bellas Artes, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Su obra se ha presentado en más de 80 exposiciones, entre individuales y colectivas, en importantes salas de París, Nueva York, Washington, Bruselas, Hamburgo, Miami, México, San Juan, Medellín, Bogotá, Cali, entre otras.

Fue ganadora, en 1961, del Primer Premio de Dibujo Artes Plásticas en Medellín, y en 1965 del Premio Nacional de Artes Plásticas Fabricato, obteniendo también una beca como “artista en residencia” en Boston, Estados Unidos, en 1980.