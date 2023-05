Murió joven que resultó herido en medio de riña entre hinchas de Nacional y Medellín

Murió un tercer joven que había resultado herido en medio de la riña entre hinchas de Nacional y Medellín el pasado 29 de abril, luego del clásico antioqueño en el estadio Atanasio Girardot.

La víctima fue identificado como Heri Córdoba Salazar, quien se encontraba hospitalizado desde entonces debido a una herida causada con arma blanca.

“Este joven fue ingresado a un centro asistencial con una herida en el cuerpo ocasionada con arma cortopunzante y falleció el 08 de mayo a las 23:20 horas”, indicó la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Las autoridades recalcaron que “la víctima había sido lesionada en la madrugada del 30 de abril en medio de una riña entre hinchas de los equipos de fútbol Nacional y Medellín”.

Tres víctimas por riña entre hinchas

Anderson Jaramillo, de 34 años, y Alejandro Gallego, de 25, son los otros dos hombres que fueron asesinados en el medio de los enfrentamientos entre los barristas de ambos equipos, hechos que dejaron además 14 heridos.

“No era ningún bandido, no era ningún pandillero; era barrista, sí, de una barra que se llama Entrerríos. A él le gustaba asistir a los partidos, pero él no era de broncas y que porque entre los amigos le dijeran el ‘Zombie’, algo así, no quiere decir que fuera un maleante, como lo quiso decir el alcalde, que sacó un trino por ahí diciendo que alias el 'Zombie'”, afirmó en Noticias Caracol William Gallego, padre de Alejandro Gallego, hincha de Nacional asesinado.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.

“Tenemos ya identificados varios, pero los vamos a identificar a todos. Hemos dispuesto 15 policías judiciales, la Fiscalía ha delegado un fiscal especializado, tenemos una recompensa de 200 millones de pesos, estamos revisando todas las horas de grabación. Es muy tonto el que cree que puede hacer un ejercicio de violencia como el que hicieron en Medellín sin saber que Medellín está plagado de cámaras”, afirmó el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero.

De acuerdo con Santiago Trespalacios, abogado penalista, quienes ocasionaron la muerte a estas personas se exponen a una alta pena en prisión.

“El hecho de que una persona mate a otra por su pertenencia a un equipo de fútbol, es decir, por ser hincha de uno u otro equipo, es lo que se considera un motivo fútil para el homicidio y esto hace que sea un homicidio agravado cuya pena puede llegar incluso a los 50 años de prisión”, explicó Trespalacios.