Museo de Antioquia celebrará por todo lo alto el cumpleaños 85 del maestro Fernando Botero

El pintor, escultor y dibujante antioqueño Fernando Botero cumplirá 85 años este miércoles 19 de abril y por tal razón el Museo de Antioquia tiene programado para ese día varias eventos especiales.

Para aquellas personas que quieran conocer a cabalidad la obra de quien es considerado el artista plástico más importante del país, el museo tiene pensado dos recorrido, uno a las 9:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m., por lugares donde la obra del maestro hace presencia.

Estas caminatas serán guiadas y comentadas por especialistas en la obra de Botero y las inscripciones se pueden hacer Aquí .

Dentro del museo se realizarán dos recorridos más, uno a las 11:00 a.m. y otro a las 2:00 p.m., recorridos dinámicos donde se incluirá el juego, la sorpresa y la reflexión alrededor de la obra de Botero, quien nació el 19 de abril de 1932 en Medellín.

Inscripciones Aquí .

El Museo de Antioquia también estará abierto gratuitamente entre las 10:00 a.m. y las 5:30 p.m.