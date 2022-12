Nacional, a pagar por mal comportamiento de algunos hinchas

El miércoles fue un día agridulce para Atlético Nacional. El club verde conoció en horas de la tarde la sanción que le impuso la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por el mal comportamiento de sus hinchas y en la noche, con su fútbol, se trepó a la cima de la Liga Águila, al golear 4-1 a Fortaleza.

En la resolución 11 del Comité Disciplinario de la Dimayor, conocido ayer tras ser publicado en la su página web, no solo le dio una fecha de suspensión a Víctor Ibarbo, por haber sido expulsado en el partido jugado contra Millonarios que correspondía a la fecha 9 de la Liga y que terminó con derrota para los verdes 2-1.

El organismo también decidió que Atlético Nacional deberá pagar cinco millones quinientos quince mil seiscientos treinta y dos pesos (5.515.632) como multa y cerrar por dos (2) fechas la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot “por la conducta impropia de los espectadores en el partido disputado como local por la 11ª fecha de la Liga Águila I 2016 contra el Club Atlético Bucaramanga”, según la Dimayor.

Durante ese partido, varias personas exhibieron armas blancas en medio de una pelea entre hinchas del mismo club, durante el partido en el que goleó 7-0 a Bucaramanga. (Lea también: Buscan a hombre que aparece armado en pelea de hinchas de Nacional).

El reporte de Dimayor afirma que por medio de un informe del oficial de seguridad de la Federación Colombiana de Fútbol FCF) “tuvo conocimiento de los lamentables hechos ocurridos en el partido de la referencia, que evidencian una conducta impropia de los espectadores identificados como seguidores el club Atlético Nacional, consistentes en enfrentamientos entre las barras identificadas como los “Los del Sur”, enfrentamientos que evidenciaron actos de violencia contra las personas que no resultó con personas heridas”.

Sobre lo sucedido, el club dijo que “(…) a los 14 minutos se presentó una gresca en la tribuna sur parte baja, en donde un aficionado quien agitaba una bandera golpeó accidentalmente a otro aficionado y este reaccionó golpeándolo en la cara (…)”. El hecho, según Nacional, “se generó por un mal entendido entre hinchas de la misma barra que de inmediato fue aclarado, logrando que no se alterara e interrumpiera el juego (…)”

Y que “existe pleno interés por parte “(…) de las diferentes entidades dar continuidad y fortalecer las medidas de seguridad y logística necesarias para el desarrollo de todo evento deportivo, que como resultado ha logrado la plena identificación de los actores generadores de violencia (…)”.

La Comisión Disciplinaria también anunció que investigará actos de discriminación ocurridos en las inmediaciones del Estadio Nemesio el Campín y al interior del mismo en el partido entre Millonarios y Nacional.

En el informe, además, le da espacio a informar que cerró una investigación que adelantaba contra Fernando Salazar, presidente de Rionegro Águilas.

Salazar fue “sancionado con dos millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos ($2.757.816) de multa y cuatro (4) fechas de suspensión por protestar decisiones arbitrales” en el partido de la fecha 9 en el que su equipo enfrentó a Envigado.

El polémico dirigente ya pagó una de las cuatro fechas.

La Dimayor también anunció una sanción al Deportes Tolima con $ 3.447.720 por “la conducta incorrecta de los recogebolas en el partido disputado por el club en calidad de local contra el club Envigado”, por la fecha por la 11 de la Liga Águila. El árbitro del partido había expulsado a un recogebolas por impedir el normal desarrollo del encuentro.

En el informe también se hace referencia a otras diposiciones contra el 'Pecoso Castro', técnico del Deportivo Cali, Javier Torrente, técnico del Once Caldas, y las barras de Millonarios, Los comandos azules y Blue Rain.