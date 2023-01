Nacional le dice adiós a la Liga Águila y en redes dan la bienvenida a los memes por su eliminación

El paso del verde a semifinales de la Liga fue frustrado por Leones de Itagüí, un equipo descendido; todo un fracaso.

El encuentro del que dependía la clasificación de Atlético Nacional se disputó este domingo en el estadio de Ditaires, en Itagüí.

Publicidad

Allí el equipo local, que no logró la permanencia en la A, se fue arriba con un marcados 2-0, pero Nacional empató sobre la hora.

Con el 2-2, el verde le dijo adiós a las semifinales que serán disputadas por en las llaves Tolima vs. Santa Fe, Once Caldas vs. Rionegro, La Equidad vs. Junior y Atlético Bucaramanga vs. Medellín.

Otros tres grandes del fútbol colombiano quedaron por fuera de las fiestas del balompié de fin de año: Millonarios, América y Cali.

A pesar de que Nacional ganó la Copa Águila (torneo que se disputa entre los equipos de primera y segunda división en Colombia) y obtuvo un cupo en la Copa Libertadores 2019, en números esta es su peor campaña en los últimos seis años y fue calificada como un fracaso.

Publicidad

Además, en redes se burlan de Paulo Cesar Autori, el técnico brasilero que se inauguró ayer en el banco y resultó eliminado de la competencia.

Publicidad

Tiene el record d un DT q en su debut queda eliminado y d 🐮ciones d una!#noticiaendesarrollo #AtleticoNacional

Un abrazo de GOL pic.twitter.com/Bj8OBDNGhM — Pablo González Ƥ¹¹ 🚫🏡➡️ y 🧼👏🚿luego🧴 (@pablogonzale11) November 12, 2018

La cara de un hombre que se va de vacaciones con un día de trabajo. #Autuori Leones pic.twitter.com/xyxHONnpdQ — Ronald Toro (@RonaldTorolo) November 12, 2018

Publicidad

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajkajajajajajajajajakajajajajajajajajajajaja Enríquez te vas de vacaciones jajajajajajajajajajajajajajaj pic.twitter.com/AB7HQGDP9g — RICHARD👔 (@richardbv97) November 12, 2018

Foto: Atlético Nacional