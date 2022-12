Nacional y Santa fe querían al goleador Germán Cano, pero él les dijo que no

Foto: Germán Ezequiel Cano fue goleador de la Liga Colombiana con el DIM. Es uno de sus ídolos. Tomado de DIM Oficial en Facebook.

Goles son amores y varios clubes colombianos soñaban con flechar a sus hinchas con las estocadas del matador Germán Ezequiel Cano.

Publicidad

Lo trataron de hacer el gigante paisa, Atlético Nacional, también uno de los grandes del país, Independiente Santa fe, pero el gaucho dio una enfática respuesta al conocer sobre esas propuestas.

“La verdad, si vuelvo a Colombia lo hago a Medellín, ya lo había dicho en varias oportunidades”, manifestó el hijo del barrio Lomas de Zamora en diálogo con Caracol radio.

Cano, que tiene el registro más alto de goles de su carrera con el DIM (54), además contó que César Pastrana, el presidente de Santa fe, lo llamó para invitarlo a jugar con el actual campeón de la Copa Suramericana.

“Le agradecí a César por el interés que tenía hacía mí, pero por el momento me voy a quedar en México”, explicó el jugador.

Publicidad

Frente a su situación deportiva, Cano explicó que tiene contrato un año y medio más con Pachuca, dueño de sus derechos deportivos.

“Por el momento estamos acá. Me he sentido muy bien, la gente me ha recibido muy bien, así que nada, todo marcha en orden”, contó Cano, que tiene 28 años.

Publicidad

Germán Ezequiel, que vistió la camisa del Deportivo Independiente Medellín desde 2012, durante dos años y jugó 99 partidos, también se refirió a los gratos recuerdos que guarda del club paisa, de su gente y la ciudad.

“Extraño todo: la gente, la ciudad, las comidas; Medellín es como mi casa, cuando voy me reciben como en casa, así que ojalá pueda volver”.

Y le envió un mensaje a la familia roja de cara a la preparación de las finales de la Liga Águila y la Copa Suramericana que enfrentará el segundo semestre de este año: “(Al Medellín) lo sigo todos los fines de semana, tienen un muy buen equipo para salir campeones y hacer un buen torneo en la Suramericana”.

Sin embargo, el matador también dejó claro que, por ahora, no es posible su regreso al club antioqueño.

Publicidad

“El momento de volver todavía no va a ser, porque estoy acá en México, estoy muy contento, muy cómodo y ojalá que en un futuro pueda volver a Medellín”, añadió.