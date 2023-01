“Nada puede estar por encima de la vida”: U. de A. lamenta la muerte de estudiante en explosión

El Consejo Académico de la universidad pública más importante de los antioqueños hace una reflexión a partir del fallecimiento de Julián Andrés Orrego.

A través de un comunicado , el estamento lamentó la muerte del estudiante de cuarto semestre de Licenciatura en Educación Física durante un bloqueo en la calle Barranquilla, en inmediaciones de la institución, el pasado lunes.

“Declaramos que Julián Andrés Orrego Álvarez ha sido miembro de esta comunidad universitaria, y su nombre y su recuerdo se quedarán en ella. No hay razón para suprimir un hecho básico y valioso: era nuestro estudiante. Su muerte nos duele y nos dolerá siempre”, sustentó el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia.

El rector, representantes de los profesores, los vicerrectores y vicerrectoras, la secretaria general y miembros de la administración central del Alma Máter expusieron que esta es tal vez el comunicado más difícil que han escrito, porque se perdió una vida de forma violenta.

“Deben saber que ese es el gran temor que nos acecha constantemente en un país en el cual la vida es especialmente frágil, ya que aún no se la respeta como derecho fundamental y valor supremo que prevalezca sobre las muy diversas ideas de justicia, o de orden, o los bienes materiales. (…) Y por eso mismo, no dejaremos de insistir en que nada, nada, nada, puede estar por encima de la vida”, señaló el estamento.

Finalmente, los directivos de la institución invitaron a construir sociedad a partir de las diferencias sin hacer uso de la violencia y teniendo como base la paz, "para que procuremos tomar decisiones meditadas, críticas y autónomas sobre la universidad que queremos; y para que planteemos juntos preguntas y exigencias a una sociedad que no parece dispuesta a examinar sus injusticias y desigualdades, y que en cambio se siente tentada a enjuiciar de la manera más drástica las acciones que resultan de los callejones sin salida que prevalecen en ella”, puntualizó el Consejo en el comunicado.