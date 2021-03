“Nadie puede ir sin cita”: así avanza vacunación masiva de mayores de 80 años en Medellín

Sonriendo, agradecido y con una actitud victoriosa, así recibió don Jesús la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus . Como él, serán 156.155 adultos mayores de 80 años los que van a acceder al biológico de Sinovac en Antioquia, de ellos 80.000 corresponden a Medellín .

“Me siento en la gloria porque yo la quería hace mucho. ¿Problema de vacuna? Ninguna; felicidad y alegría. Es fabuloso vacunarse, da una tranquilidad única”, dijo María Purificación Vélez, otra de las vacunadas.

Aunque muchos están ansiosos por blindarse contra la enfermedad del coronavirus, el gran reto para las autoridades es lograr concientizar a una parte de la población adulta, que aún es escéptica.

“Esta es realmente la gran oportunidad para renacer, la gran primavera, por eso todos a vacunarse. Yo quiero que los familiares de todas las personas mayores de 80 años las llamen y hablen con ellas, porque nos hemos encontrado algunos un poco tercos”, comentó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Desde este martes, 202 IPS -con 291 equipos vacunadores en Antioquia- estarán inoculando a esta comunidad que debe ser citada previamente por la EPS, con fecha, hora y lugar.

“Nadie puede ir a una IPS sin cita, no lo van a atender de forma natural, tiene que estar agendado; si no tiene agenda no vaya que no lo van a vacunar, pero si tiene cita, por favor vaya”, recalcó el alcalde Quintero.

“El lunes nos entregaron un lote más grande de cerca de 58.000 vacunas, con ese esperamos llegar a la meta de, al menos, el 85 por ciento de mayores de 80 años vacunados la próxima semana en nuestra ciudad”, Natalia López, subsecretaria de salud de Medellín.

Esta semana también iniciaría la aplicación de la segunda dosis para más de 21.000 profesionales de la salud, que hacen parte de la primera línea de batalla en Medellín.