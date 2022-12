Nadie responde al Hospital San Vicente por deuda de María Nelly Murillo

Al Hospital San Vicente Fundación de Medellín nadie le responde por los 17 millones de pesos que costó el tratamiento de María Nelly Murillo, la joven que logró sobrevivir al accidente de una avioneta en el departamento del Chocó.

Diana Montoya, trabajadora social del Hospital San Vicente, explica que la empresa SIALAS no ha enviado la documentación para la póliza de seguros a terceros de la avioneta por lo que no se puede efectuar ningún cobro.

Por su parte, a través de un comunicado, la empre SIALAS explicó que la avioneta siniestrada no es propiedad de la compañía y el pago de la deuda con el hospital no les corresponde. Además, la aeronave era particular y no estaba autorizada para llevar pasajeros.

Durante el último año el hospital San Vicente Fundación ha dejado de percibir cuantiosas sumas de dinero ya que como en el caso de María Nelly se atendieron, solo el año pasado, a otros 38 mil 676 pacientes sin documentación en regla.

“De esta cifra, el año pasado subsidiamos o condonamos parcial o totalmente 15 mil 200 pacientes, con un equivalente a 4 mil 114 millones de pesos”, afirmó Diana Montoya.

Pese a las dificultades, el Hospital indicó que no ha ejercido presión sobre la paciente para el pago de la deuda y que lo más importante es su recuperación.

Los días de hospitalización de María Nelly Murillo, el tratamiento para las quemaduras de segundo grado y la cirugía para superar una fractura en el tobillo fueron procedimientos que suman 17 millones 700 mil pesos.