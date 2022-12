Nariño, Guatapé y La Unión, en Antioquia, declarados libres de minas antipersonal

Foto: Cortesía Presidencia.

Este sábado el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer a las autoridades y comunidades de los municipios de Nariño, Guatapé y La Unión, en Antioquia, que fueron declaradas libres de la sospecha de minas antipersonal y municiones sin explosionar.

Así Colombia completa ocho municipios declarados libres de estos artefactos. Los otros cinco son: San Carlos y San Francisco en Antioquia; El Dorado en el Meta; Zambrano en Bolívar y San Vicente de Chucurí en Santander.

Las intervenciones de Desminado Humanitario que se realizaron en el municipio de Nariño fueron realizadas por la organización civil británica The Halo Trust, quien intervinieron 37 áreas peligrosas, despejando 113.926 m2 y destruyendo 127 artefactos, dicha operación tuvo una duración de 3 años, la cual beneficia directamente a 4.023 personas.

En cuanto, al municipio de La Unión, The Halo Trust realizó los Estudios No Técnicos (ENT), se verificaron 25 eventos atendidos y no se encontró contaminación, beneficiando a 1.513 personas.

Y en Guatapé, los Estudios No Técnicos (ENT) estuvieron a cargo de la Brigada de Desminado Humanitario, en los cuales se verificaron 22 eventos y no se encontró ninguna contaminación.

El anuncio se realizó en el municipio de Nariño, donde el jefe de Estado, estuvo acompañado, entre otras autoridades, por el Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo; el Director de DAICMA, Sergio Bueno y el Viceministro de Defensa, Anibal Fernández de Soto.

“Además de destruir minas, estas intervenciones restituyen derechos a los colombianos: a la movilidad, al uso de la tierra, al esparcimiento, a vivir sin miedo”, destacó el presidente quien aseguró que la intervención en los 48 municipios más contaminados en el país permitirá salvar vidas y construir paz desde las regiones más afectadas por la guerra.