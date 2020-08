“Necesitamos recuperar la alegría”: conmovedor mensaje de niño al presidente Duque

“Hola señor presidente, yo me llamo Jacobo Faciolince y tengo 8 años. Hoy le quería decir que reabran los colegios en todo el país, necesitamos recuperar la alegría”, es el mensaje de este niño que, como muchos otros, lleva meses confinado por las medidas decretadas para prevenir la propagación del coronavirus.

La pandemia volcó a toda la población a una nueva realidad en la que la educación ahora es a través de las pantallas.

Por eso, Jacobo quiso alzar su voz y pedirle al presidente Iván Duque, en nombre de muchos niños, que reabran los colegios.

“Yo soy un niño feliz, no me falta nada, por fortuna tengo todo, una familia bonita, pero no me quiero ni imaginar... si esto es duro para mí, como será para los otros niños. Estamos estresados, queremos recuperar la alegría”, expresó.

Su mamá, la presentadora de televisión Mónica Londoño, compartió el mensaje de su hijo:

“Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores... al final me preguntó: Mamá, ¿tú crees que el presidente sí verá mi mensaje? Intentémoslo, le dije”, escribió.

En cuestión de horas el video se hizo viral en redes sociales y llegó hasta el mandatario, quien personalmente se comunicó a través de videollamada con el niño y escuchó sus inquietudes.

“Quiero contarles que el presidente recibió mi mensaje y me hizo una videollamada. Gracias a todos los que lo compartieron y quiero que sepan que en este momento pienso que soy la voz de muchos niños. Estoy muy feliz de que me llamara porque recibió mi mensaje, dijo que están haciendo lo posible para que reabran los colegios”, contó el pequeño.

Por su parte, su mamá también expresó su agradecimiento al mandatario.

“Valoramos mucho su llamada; en especial Jaco. Gracias por entender que es la postura de un niño. Los niños merecen ser tenidos en cuenta y que sientan que son importantes. Así se sintió Jaco hoy con su llamada”, comentó la presentadora.

Entretanto, Duque se pronunciará sobre el regreso a clases este miércoles durante la transmisión de su programa de Prevención y Acción. Dijo que le dará respuesta a Jacobo con voz del gobierno y expertos.

