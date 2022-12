Neto, defensa de Chapecoense, libra una dura batalla contra la muerte

Foto: Helio Hermito Zampier Neto, defensa central de Chapecoense de 31 años, se encuentra en estado crítico en un centro médico. Tomado de Chapecoense.com

Ximena Suárez, la auxiliar de vuelo que sobrevivió a la tragedia del avión de Chapecoense, que se estrelló en La Unión (Antioquia) el pasado 28 de noviembre, continúa bajo tratamiento.

Según el centro médico donde permanece, hoy no recibirá su alta médica.

“Todavía no se sabe cuándo va a ser el alta, debido a que ella está en tratamiento antibiótico por lo que las heridas estaban muy contaminadas", manifestó Ana María González, directora médica Clínica Somer de Rionegro (Antioquia).

La sobreviviente se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha, de un esguince en un tobillo y de una fisura en la columna. Además, de los traumas psicológicos por el accidente.

"Anímicamente, pues un poco afectada, obviamente no es solo un trauma físico sino emocional, por eso está siendo manejada por un grupo interdisciplinario, incluyendo psicología y trabajo social", agregó González.

Mientras tanto, el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro emitió un nuevo parte médico de los otros heridos.

Helio Hermito Zampier Neto aún permanece sedado, mientras los otros tres pacientes –Rafael Henzel, Jakson Follman y Alan Ruschel- siguen estables y conscientes.