Ni doña Gloria se atrevería a tanto: desproporcionada reacción de mujer que perdió un vuelo

Le dijo todo tipo de insultos al empleado de una aerolínea y hasta destruyó los computadores. Sucedió en el aeropuerto de Rionegro.

En un video que circula en redes sociales quedó evidenciada la desproporcionada reacción de una mujer en la terminal aérea José María Córdova, en Antioquia, tras perder un vuelo.

Aunque el hecho se presentó el pasado fin de semana, hasta ahora circulan las imágenes en las que la mujer lanza insultos y groserías contra un empleado de la aerolínea Viva Air. Además, no contenta con ello, decidió destruir los equipos de cómputo del módulo de la compañía aérea.

Ante esta situación, la Policía tuvo que intervenir para retirar a la mujer y ayudar al empleado a recoger los destrozos.

La compañía aérea indicó que la mujer tenía un vuelo de Medellín a Bogotá, para lo cual por itinerario la pasajera debía estar a las 11:40 a.m. No obstante, se presentó a las 12:10 p.m., por lo que perdió dicho vuelo. Entonces se presentó en el punto de venta y, de forma agresiva, inquirió al personal.

"Confirmamos que no hubo lesiones físicas en ninguno de nuestros agentes, pero sí a nuestros equipos de cómputo, tal y como se reportó en la denuncia a la Policía", explicó Viva Air.

La conducta de la mujer ha generado cientos de reacciones de rechazo y reproche. Entretanto, la aerolínea agregó que el caso se encuentra en Fiscalía para que se hagan las investigaciones respectivas.

Por su parte, el comandante de Policía de Antioquia, coronel Giovanny Buitrago Beltrán, manifestó que la mujer reaccionó de manera intolerante golpeando los computadores que había sobre el escritorio. "La Policía Nacional procedió a capturarla por el delito de daño en bien ajeno. Al parecer, la ciudadana se encontraba bajo los efectos del alcohol", señaló el alto oficial.

¡Advertencia! El video a continuación contiene lenguaje vulgar y puede herir susceptibilidades.



Diversas reacciones generó la agresión de una mujer quien insulta y agrede a un funcionario de @VivaAirCol en el @AeropuertoMDE Aunque la mujer fue capturada por @Policiantioquia posteriormente habría sido dejada en libertad. ¡Advertencia! Contiene lenguaje soez y ofensivo pic.twitter.com/zVKBlsR5e2 — Actualidad Oriente (@Actualidad_O) July 2, 2019