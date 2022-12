Ni las legumbrerías se salvan de los ladrones en Medellín

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el tendero de una legumbrería era robado. Sin embargo, los ladrones no pudieron llevar nada.

El hecho ocurrió en el barrio Florencia, al norte de Medellín. Los delincuentes solo pudieron hurtar la billetera del trabajador, quien manifestó que no lograron llevarse dinero porque el dueño del local no estaba.

Los robos en este barrio parecen ser constantes, así lo manifestó Yaneth Granados, vecina del sector, quien aseguró que en un día pueden ocurrir hasta tres.

