Ni licores ni estupefacientes se podrán consumir en espacios públicos

El consumo de licor en los parques de Medellín es una escena cotidiana.

“Es muy bueno uno tomarse una cerveza para bajar el calor y relajarse de una manera sana con los amigos y que no tenga que ser en una cantina o discoteca”, dice Martín Valdéz, habitante de Medellín.

Sin embargo, las autoridades de Medellín anunciaron que prohibirán esta costumbre.

Si usted es sorprendido con una botella, consumiendo licor en espacios públicos, como el Parque del Poblado o el Parque Berrío o cualquier otro espacio público será sancionado.

“No es a la persona que lleve una cerveza en la mano y se esté trasladando a su residencia sino a las personas que estén generando algún tipo de molestia a los vecinos”, aclaró el coronel Diego Vásquez, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Medellín.

La medida genera polémica entre los jóvenes, quienes con cerveza en mano decidieron protestar

“Alcalde, tomarnos una cerveza en la calle no me hace un delincuente, no me hace un violador”, se escucha de uno de los jóvenes protestantes.

La polémica crece porque en las últimas horas el gobernador de Antioquia anunció que se prohibirá el consumo de estupefacientes en todos los municipios del departamento.

“Vamos a empezar con quienes estén usando droga en el espacio público a quien sea sorprendido la Policía lo va a detener y le va a poner un comprendo porque la ley nos permite multar”, asegura Luis Pérez Gutiérrez, gobernador.

Según las autoridades locales y departamentales, el objetivo es acabar con las riñas callejeras por consumo de licor y frenar la venta de estupefacientes.